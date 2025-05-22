بورصة طوكيو تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت الأسهم اليابانية وأغلق المؤشر نيكاي عند أدنى مستوى في أسبوعين الخميس، وسط عزوف عن المخاطرة بعد انخفاضات حادة في وول ستريت وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما أثار المخاوف بشأن هروب المستثمرين من الأصول الأمريكية.

وانخفض مؤشر نيكاي 0.84 % ​​إلى 36985.87 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الثامن من مايو .

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 % إلى 2717.09 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "ساد الحذر من احتمال حدوث موجة بيع أخرى للأصول الأمريكية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن الدولار تراجع".

وأضاف "عمليات بيع الأصول الأمريكية الليلة الماضية ذكرت السوق بالهبوط الحاد الذي شهدته في أبريل بعد إعلانات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن الرسوم الجمركية".

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد أمس الأربعاء مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة وسط مخاوف من تضخم الدين الحكومي الأمريكي بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون ترامب المقترح لخفض الضرائب.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بعد أن شهدت مبيعات وزارة الخزانة لسندات لأجل 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار ضعفا في الطلب من المستثمرين.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار في أحدث التداولات 0.23 % إلى 143.36 ين.

وعادة ما يؤثر ارتفاع الين على أسهم الشركات المصدرة بسبب انخفاض قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تراجع سهم طوكيو إلكترون وأدفانتست المتخصصتين في الصناعات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية 2.43 % و3.22 % على الترتيب، وكان لهما التأثير الأكبر على هبوط المؤشر نيكي.

وهوى سهم كيسي إلكتريك ريلواي لتشغيل السكك الحديدية 10.87 % مسجلا أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك لصناعة الكابلات 11.33 %، مسجلا أفضل أداء.