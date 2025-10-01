أسهم أوروبا تستقر مع تعويض مكاسب قطاع الرعاية الصحية لتراجع السوق الأوسع

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية التي عوضت التراجع في السوق الأوسع وسط قلق المستثمرين من احتمال تأخير صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن كثب.

وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير عند 557.9 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل المكاسب الشهرية الثالثة على التوالي في سبتمبر .

وتباين أداء البورصات في الدول الأوروبية، إذ تراجع المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة في حين ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقفزت أسهم الرعاية الصحية 2.7 بالمئة بعدما قالت شركة فايزر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنهما توصلا إلى اتفاق تخفض الشركة بموجبه أسعار الأدوية التي تصرف بوصفات طبية.

وبشكل منفصل، صعد سهم نوفارتس 2.8 بالمئة بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاج الفموي الذي تقدمه شركة الأدوية السويسرية للمرضى المصابين بأحد أنواع الأمراض الجلدية الالتهابية المزمنة.

وبالنسبة للبيانات، ارتفعت أسعار المساكن البريطانية خلال سبتمبر بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع، فيما يُنتظر صدور قراءة مهمة لمعدل التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وفي ظل غياب تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، مع توقف الكثير من أنشطة الحكومة الأمريكية، من المتوقع أن يحظى تقرير التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء باهتمام أكبر.