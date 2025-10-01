نيكاي الياباني يتراجع عند الإغلاق للجلسة الرابعة مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح

تراجعت المؤشرات اليابانية في أولى جلسات شهر أكتوبر، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح للاستفادة من مكاسب النصف الأول من السنة المالية للبلاد (أبريل - سبتمبر).

وعند إغلاق تداولات الأربعاء، انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 0.85% عند 44550 نقطة، ليتراجع للجلسة الرابعة على التوالي، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 1.35% عند 3094 نقطة.

وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.658%، تراجعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.5% عند 147.19 ين.

وهبط سهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 2.1%، بعدما قفز بنسبة 27.6% في سبتمبر، في أكبر ارتفاع شهري لسهم صانعة معدات الرقائق منذ فبراير 2024.

ووفقًا لاستطلاع "تانكان" الفصلي الذي يجريه بنك اليابان، ارتفع المؤشر الرئيسي لثقة الشركات الصناعية في اليابان نقطة واحدة إلى 14 نقطة في سبتمبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ ديسمبر، ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية في البلاد، بحسب "رويترز".