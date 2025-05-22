المؤشر نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقتفيا أثر الانخفاضات الحادة في وول ستريت، في وقت ألقى فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الين بظلال على المعنويات.

وبحلول الساعة 0019 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة إلى 37007.79 نقاط بعد أن هبط إلى 36873.61 نقطة والذي كان أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 2720.78.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد الليلة الماضية وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة في ظل مخاوف من أن الدين الحكومي الأمريكي قد يرتفع بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب.

وصعد الين مقابل الدولار الليلة الماضية، ووصل في أحدث التداولات إلى 143.43 بارتفاع 0.2 بالمئة.