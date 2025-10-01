نيكاي ينخفض وسط عمليات جني أرباح

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء مع تداول معظم القطاعات في المنطقة السلبية، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاع الأخير في بداية النصف الثاني من السنة المالية.

ونزل نيكي بنسبة 1.1 بالمئة إلى 44440.92 نقطة بحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش، متجها لرابع جلسة من التراجع على التوالي. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 بالمئة إلى 3085.38 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في طوكاي طوكيو انتيليجنس لابوراتوري "إنه تراجع عن الارتفاع الذي عزز المؤشر نيكي حتى الشهر الماضي... أراد المستثمرون جني الأرباح، لذا قاموا ببيع الأسهم التي ارتفعت أكثر من غيرها، مثل طوكيو إلكترون ومجموعة سوفت بنك".

وصعد المؤشر نيكاي بنسبة 5.2 بالمئة في سبتمبر أيلول في سادس شهر على التوالي من المكاسب.