نيكاي الياباني يتراجع رغم تحقيقه مكاسب شهرية تتجاوز 5%

تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام جلسات شهر سبتمبر، مع قيام المستثمرين بتعديل محافظهم الاستثمارية، في وقت أحجمت فيه الشركات عن تنفيذ عمليات إعادة شراء للأسهم مع نهاية النصف الأول من السنة المالية للبلاد (أبريل–سبتمبر).

وعند إغلاق تداولات الثلاثاء، انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 0.25% عند 44932 نقطة، ليقلص مكاسبه الشهرية عند 5.2%.

بينما ارتفع نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 0.2% عند 3137 نقطة، ليعزز مكاسبه منذ بداية شهر سبتمبر إلى 2%.

وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.647%، تراجعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3% عند 148.16 ين، في تمام الساعة 09:33 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض سهم "سوفت بنك جروب" بنسبة 1.85%، كما هبط سهم "أدفانتست" المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.25%، وتراجع سهم "فاست ريتيلنج"، المالكة لسلسلة متاجر "يونيكلو"، بنسبة 0.75%.

وأظهر ملخص آراء صناع سياسات بنك اليابان في اجتماعهم يومي 18 و19 سبتمبر، مناقشة الأعضاء رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، مع انحسار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وفي ظل مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية.