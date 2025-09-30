أسهم أوروبا تتراجع بضغط من خسائر قطاعي الطاقة والرعاية الصحية

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تراجع أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية ذات الثقل، وذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية الذي قد يؤخر إصدار بيانات الوظائف الشهرية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 554.7 نقطة على الرغم من أنه يتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي والصعود بنسبة تزيد على اثنين بالمئة خلال الربع.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز ذات الثقل 0.8 % على خلفية هبوط أسعار النفط. وتراجع سهما توتال إنرجيز الفرنسية وبي.بي البريطانية بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

ونزلت أسهم الرعاية الصحية 0.3 % بعدما انخفض سهما نوفو نورديسك الدنمركية وأسترازينيكا البريطانية بنحو واحد بالمئة لكل منهما.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس أمس الاثنين إن إغلاق الحكومة صار أمرا مرجحا بعد تعثر محادثات مالية مع الديمقراطيين. ومن شأن الإغلاق أن يؤخر بيانات الوظائف، وهي مؤشر رئيسي على قوة الاقتصاد ومن المفترض أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في أوروبا، نما الاقتصاد البريطاني 0.3 % في الربع الثاني، وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في فرنسا بلغ 1.1 % في سبتمبر، وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع في أغسطس.

وهبط سهم أسوس البريطانية 11.4 % بعد تحذير شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت من أن إيراداتها السنوية لن تحقق توقعات السوق.