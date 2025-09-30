الدولار يتراجع أمام معظم العملات

تراجع الدولار، أمس، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تسهم في توضيح مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالنسبة لأسعار الفائدة، وسط مخاطر متزايدة من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية.

واتسمت تحركات العملات بهدوء كبير خلال جلسة التداول في الأسواق الآسيوية، رغم أن الدولار خسر جزءاً من مكاسبه بعدما أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاع، مدعوماً بتراجع رهانات خفض الفائدة.

ونزل الدولار 0.4 % إلى 148.94 مقابل الين الياباني بعد أن ارتفع بأكثر من 1 % مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.28 % إلى 1.1731 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.27 % إلى 1.3439 دولار.

وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد بمقدار 63 بيب إلى 7.1089 يوان لكل دولار مقابل 7.1152 يوان يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وكان أهم ما انصب عليه تركيز المستثمرين الإغلاق الوشيك للحكومة الأمريكية في حال فشل الكونجرس في إقرار مشروع قانون التمويل قبل انتهاء السنة المالية غداً الثلاثاء.

ومن دون إقرار تشريع للتمويل، ستُغلق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأمريكية لعام 2026.

وسيكون لذلك تداعيات على إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وأدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة إلى تراجع حاد في توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بشكل حاد، إذ تتوقع الأسواق الآن تخفيفاً بنحو 40 نقطة أساس بحلول ديسمبر. وبالنسبة لعملات أخرى، ارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.36 % إلى 0.6571 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.26 % إلى 0.5791 دولار.