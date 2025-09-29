ارتفاع أسهم أوروبا بدعم من قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا





ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع صعود أسهم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، في وقت يترقب فيه المستثمرون احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية بما قد يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 555.8 نقطة بعد أن أنهى الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.

وكانت أسهم الرعاية الصحية من بين أبرز الرابحين في بداية التداولات، إذ قفز سهم شركة الأدوية جلاكسو سميثكلاين البريطانية، المعروفة اختصارا باسم (جي.إس.كيه)، 3.3 بالمئة بعد إعلان الشركة أن إيما والمسلي ستتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي على أن يخلفها المسؤول بالشركة لوك ميلز اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل.

وارتفع سهم أسترازينيكا 1.3 % بعد أن أكدت الشركة البريطانية أنها ستبقى مدرجة في لندن وسيظل مقرها هناك، مع خطط لإدراج أسهمها مباشرة في بورصة نيويورك بدلا من النظام الحالي لأسهم الإيداع.

وصعد قطاع التكنولوجيا 0.6 %، مدعوما بارتفاع أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إيه.إس.إم.آي و بي.إي لأشباه الموصلات، إذ صعد كل منهما بأكثر من واحد بالمئة.

وكان قطاع السلع والخدمات الصناعية أيضا من بين أبرز القطاعات المتصدرة، محققا مكاسب 0.4 %.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار القادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس في وقت لاحق من اليوم الاثنين لمناقشة تمديد التمويل الحكومي. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيبدأ إغلاق حكومي يوم الأربعاء.

ومن المقرر صدور قراءة رئيسية لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.