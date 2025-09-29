المؤشر نيكاي يتراجع وسهم سوني فاينانشال يصعد في أول تداول بالسوق

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي متراجعا عن مستويات قياسية مرتفعة بلغها الأسبوع الماضي مع فقدان العديد من الأسهم أحقية توزيعات الأرباح.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.7 بالمئة عند الإغلاق ليصل إلى 45043.75 نقطة، متراجعا عن اغلاق مرتفع قياسي سجله يوم الخميس عند 45754.93 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة.

وقفزت أسهم شركة سوني فاينانشال في أول تداول لها بالسوق 16 بالمئة، بعد انفصالها عن سوني جروب التي زادت أسهمها 0.2 بالمئة. وحظي التداول بمتابعة وثيقة في السوق.

واليوم هو تاريخ التداول بدون أحقية توزيعات الأرباح للعديد من الشركات، مما يعني أن المساهمين الجدد لن يحصلوا على توزيعات الأرباح القادمة.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة في نومورا، إن ذلك، إلى جانب قوة الين وارتفاعات أخرى في السوق في الآونة الأخيرة، شكل رياحا معاكسة للأسهم.

وأضافت "شهد نيكاي ارتفاعا حادا في سبتمبر، لذلك ربما نشهد توقفا مؤقتا لهذا الارتفاع".

وارتفع 26 سهما صاعدا على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 199 سهما.

وسجلت هوندا موتور أكبر خسارة بعد انخفاض سهمها 5.2 بالمئة، تليها مازدا موتور التي هبط سهمها 4.6 بالمئة.