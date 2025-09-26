تراجع مخاوف تأخر خفض الفائدة يدعم «وول ستريت»

ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الرئيسية، الجمعة، بعد أن جاءت أحدث بيانات التضخم متوافقة مع التوقعات، ما هدأ المخاوف من أن استمرار ضغوط الأسعار قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 154.1 نقطة، أي 0.34%، إلى 46101.45 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.7 نقاط، أو 0.16%، إلى 6615.38 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 18.6 نقطة، أو 0.08%، إلى 22403.273 نقاط.

واستقرت وتيرة ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي خلال أغسطس، ما يشير لاستمرار ضغوط الأسعار الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- 0.2% على أساس شهري خلال أغسطس.

واستقرت وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي على أساس سنوي عند 2.9% خلال الشهر الماضي، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 3%.

وارتفع المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي 2.7% على أساس سنوي، فيما زاد على أساس شهري بـ0.3%.

وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي 132.9 مليار دولار الشهر السابق، مع بلوغ الادخار الشخصي نحو 1.06 تريليون دولار.

وتعكس البيانات ارتفاعاً قدره 77.2 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات، و52 مليار دولار في الإنفاق على السلع.

وتظهر البيانات مرونة المستهلكين أمام جولات الرسوم الجمركية الأخيرة، حيث واصلوا الإنفاق بقوة، بدعم من ارتفاع الدخل الشخصي المتاح للإنفاق.