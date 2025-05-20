أداء متباين للأسهم العالمية.. ومستثمرو «وول ستريت» يترقبون أثر سياسات الرسوم الجمركية



شهدت مؤشرات الأسواق العالمية أداء متبايناً خلال تداولات أمس، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية، شهدت مؤشرات «وول ستريت» انخفاضاً، مع ترقب المستثمرين تعليقات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لتقييم الأثر المحتمل لسياسات الرسوم الجمركية‭.

واتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية نحو تسجيل أول تراجع لها منذ 7 أيام، في تعاملات بورصة وول ستريت بنيويورك الثلاثاء.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.3% في تعاملات منتصف اليوم، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 87 نقطة، أي بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.4%.

في الوقت نفسه شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعاً في تعاملات اليوم، بينما استقرت قيمة الدولار نسبياً مقابل العملات الأخرى، عقب هزة خفيفة صباح أمس، إثر إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديونها المتفاقمة.

وسجّلت أسهم شركات السياحة والسفر أكبر تراجع في البورصة اليوم، مع استمرار الشكوك حول حجم إنفاق الأسر الأمريكية على الرحلات السياحية. وتراجع سهم شركة تأجير الغرف السكنية للعطلات أيربنت بنسبة 2.8%، وشركة سفن الركاب نورويجيان كروز لاين بنسبة 2.5%، ولاس فيجاس ساندس بنسبة 2.1%.

على الجانب الرابح من وول ستريت، كان سهم شركة دي ويف كوانتوم، الذي ارتفع بنسبة 30.5% بعد إصدار أحدث نظام حوسبة كمي لها. وتقول الشركة إنها قادرة على حل مشاكل معقدة تتجاوز نطاق أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

ارتفع سهم شركة هوم ديبوت بنسبة 0.1% بعد أن أعلنت عن إيرادات أفضل مما توقعه المحللون خلال الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من أن أرباحها جاءت أقل بقليل من التوقعات. ولعل الأهم بالنسبة لوول ستريت هو أن شركة تجارة التجزئة المتخصصة في مستلزمات تجديد المنازل أبقت على توقعاتها لنمو الأرباح والمبيعات خلال العام الحالي كله.

وجاء موقف الشركة على خلاف موقف عدد متزايد من الشركات الأمريكية التي قالت إن التعريفات الجمركية وعدم اليقين بشأن الاقتصاد تجعل من الصعب تقديم توقعات محددة لنتائج العام.

الأسهم الأوروبية

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يقارب أعلى مستوى لها في تسعة أسابيع، الثلاثاء، بقيادة شركات المرافق والاتصالات، كما تعززت الثقة بفضل نتائج أعمال إيجابية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.7 % بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع. وتقدمت معظم بورصات المنطقة، حيث اقتربت أسواق ألمانيا وأيرلندا من مستوى غير مسبوق، بينما سجل المؤشر الإسباني أعلى مستوى منذ 2008.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المرافق 1.8 بالمئة، وتقدم المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات 1.7 % بفضل ارتفاع سهم فودافون ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات العملاقة أنها تتوقع نمواً في التدفقات النقدية خلال العام الجاري.

واستقرت الأسواق بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة، ما أدى إلى عزوف عن المخاطرة.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق في موقع كابيتال: «خفض التصنيف هز الثقة قليلاً أمس، ولكن يبدو أننا تجاوزنا ذلك بسرعة، لذا (اليوم) يبدو الأمر وكأنه مجرد إعادة توازن طفيفة».

وفي غضون ذلك خفضت الصين، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة القياسية على الإقراض لأول مرة منذ أكتوبر، وذلك لحماية الاقتصاد من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وحققت أسهم السلع الفاخرة، والمرتبطة بالاستهلاك في الصين، مكاسب، اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع سهم إل.في.إم.إتش 1.3 بالمئة، وبوربري 3.7 بالمئة، وكيرنج أربعة بالمئة، وصعد مؤشر شركات السلع الفاخرة 0.3 بالمئة.

أسهم اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر الثلاثاء، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات والتصدير بدعم من توقف ارتفاع الين، في حين تحلى المستثمرون بالحذر في أعقاب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال ماكي ساوادا، المحلل لدى نومورا، إنه «من الصعب على المتعاملين اتخاذ قرارات» بسبب حالة الضبابية التي تسبق اجتماعات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع التي تبدأ في كندا اليوم وتستمر ثلاثة أيام.

وسيسعى وزراء المالية إلى توحيد الجهود بشأن مسائل بخلاف الرسوم الجمركية خلال الاجتماع، لكنهم قد يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء مع عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع الحلفاء لما يخدم المصالح الأمريكية.

واستقر نيكي عند 37529.49 نقطة، واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2738.83 نقطة.

ويخشى المستثمرون من أن يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى خفض سعر صرف الدولار في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية. وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين اليوم إنه ليس هناك أي تغيير في موقف طوكيو بالمطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية في مفاوضات التجارة بين البلدين.

كما لا يزال إنهاء التوتر التجاري مع الصين بعيد المنال، على الرغم من التقارب في الآونة الأخيرة.

وقال ساوادا: «هذه ليست بيئة يمكن فيها التعبير عن الرضا عن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. من المرجح أن تظل التطورات مؤثرة على البورصات».

وارتفعت أسهم قطاع شركات تصنيع وتوريد السيارات 0.7 %، فيما قادت المعادن غير الحديدية المكاسب بارتفاع 1.89 %.

كان الين قد صعد إلى 144.31 أمام الدولار أمس الاثنين مواصلاً المكاسب بعدما كان عند 148.455 يناً في الأسبوع السابق، لكنه مستقر منذ ذلك الحين.

وتلقى نيكاي دعماً أيضاً من ارتفاع أسهم شركات الرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست بنحو ثلاثة بالمئة.