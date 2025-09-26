أسهم أوروبا تنهض من قاع 3 أسابيع بدعم قطاعي الخدمات المالية والصناعة

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدعومة بدفعة من أسهم قطاعي الخدمات المالية والصناعة، غير أن الضربة التي تلقتها أسهم الرعاية الصحية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 552 نقطة بحلول الساعة 07.17 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسهم شركات التأمين الأوروبية من بين الشركات التي قادت المكاسب في التعاملات المبكرة، إذ ارتفعت 1.2 بالمئة بعد انخفاض خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وارتفعت أسهم قطاع الإنشاءات ومواد البناء 0.8 بالمئة بعد انخفاضها بنحو 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي قطاع الصلب، ارتفعت سهما تيسينكروب وسالزجيتر 1.3 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة على الصلب الصيني والمنتجات ذات الصلة.

في غضون ذلك، انخفضت أسهم الرعاية الصحية 0.2 بالمئة بعد أن كشف ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية، ومنها رسوم جمركية 100 بالمئة على الأدوية من العلامات التجارية.

كما أعلن فرض رسوم 25 بالمئة على الشاحنات الثقيلة، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركتي تصنيع الشاحنات دايملر تراك وتراتون بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيتجه التركيز إلى قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تسهم في توقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.