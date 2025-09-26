مؤشر توبكس الياباني يسجل مستوى قياسياً رغم الرسوم الأمريكية على الأدوية

ارتفع المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الجمعة، على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها أسهم شركات الأدوية بعدما فرض البيت الأبيض رسوما جديدة على القطاع خلال الليل.

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني شديد التأثر بأسهم التكنولوجيا عن الإغلاق القياسي المرتفع الذي سجله أمس الخميس، بعدما اقتفت أسهم قطاع الرقائق أثر نظيراتها الأمريكية الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر توبكس 0.4 بالمئة إلى 3198.43 نقطة بحلول الساعة 01.02 بتوقيت جرينتش، أي أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 3199.24 الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر نيكاي 0.3 بالمئة إلى 45604.82 بعد أن أغلق عند 45754.93 في الجلسة السابقة.

وكان قطاع العقارات الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو للأوراق المالية والبالغ عددها 33 قطاعا بعدما ارتفع 2.3 بالمئة.

وجاء أداء قطاع الأدوية سيئا وانخفض واحدا بالمئة تقريبا.