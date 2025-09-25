أسهم أوروبا تتراجع بضغط من خسائر قطاعي الرعاية الصحية والصناعات

تراجعت أسهم أوروبا اليوم الخميس بضغط من خسائر في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات في بداية التعاملات، مع التركيز على تصريحات من مجموعة من مسؤولي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لاستيضاح مسار السياسة النقدية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 551.3 نقطة بحلول الساعة 07.08 بتوقيت جرينتش.

وفتحت معظم البورصات الأوروبية على انخفاض أيضا، إذ تراجع كل من مؤشر الأسهم القيادية الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

وانخفض مؤشر أسهم الرعاية الصحية 1.1 بالمئة، مع هبوط سهم شركة سيمنس هيلثنيرز الألمانية للتكنولوجيا الطبية ستة بالمئة بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فتح تحقيقات جديدة تتعلق بالأمن القومي في واردات تشمل معدات الحماية الشخصية والمواد الطبية والروبوتات والآلات الصناعية.

وتراجع سهم شركة سميث اند نفيو صانعة الأجهزة الطبية البريطانية 1.1 بالمئة.

وشملت الخسائر أيضا قطاع الإنشاءات ومواد البناء الذي تراجع 1.1 بالمئة، وانخفض قطاع السلع والخدمات الصناعية 0.6 بالمئة.

وفي جانب المكاسب، قفز سهم إتش اند إم السويدية 9.4 بالمئة، بعدما أعلنت شركة الأزياء عن ارتفاع في أرباح الربع الثالث فاق التوقعات بشكل كبير.

ومن المقرر أن يدلي ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في مجلس الاحتياطي بتصريحات علنية في وقت لاحق من اليوم، ويترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة ومطالبات البطالة الأسبوعية.