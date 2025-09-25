نيكاي يغلق عند مستوى قياسي لثالث جلسة مع إقبال المستثمرين على أسهم رخيصة

اختتم المؤشر نيكاي الياباني تعاملات اليوم الخميس عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة مراهنين على احتمالات تحقيق مزيد من المكاسب في السوق.

وارتفع نيكاي 0.27 % ليغلق عند 45754.93 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 %إلى 3185.35 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية "المستثمرون أقبلوا على شراء الأسهم التي تخلفت عن الارتفاع الأخير".

وأضاف "في هذه الأيام، تتناوب الأسهم التي تقود مكاسب السوق، وهذا مؤشر إيجابي على إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب".

وقفز قطاع المعادن غير الحديدية 3.24 بالمئة اليوم الخميس ليكون أعلى القطاعات أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وقفزت أسهم شركة سوميتومو للتعدين 11.3 % لتتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي من حيث النسبة المئوية.

وصعدت قطاعات الطاقة بعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع أمس الأربعاء، إذ صعد قطاع شركات التكرير 1.82 %.

وارتفع قطاع المرافق 1.36 %مع صعود سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 5.24 %.

وزاد قطاع شركات استكشاف الطاقة 1.52 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم إنبكس 0.94 %.

وتم تسعير أسهم شركة أوريون برويريز وهي شركة لصناعة الجعة مقرها أوكيناوا عند 1863 ينا في أول يوم تداول لها، أي أكثر من مثلي سعر الطرح العام الأولي البالغ 850 ينا.

وارتفعت الأسهم خلال الجلسة لتصل إلى 2262 ينا قبل أن تغلق عند 1950 ينا، أي بارتفاع 4.66 %مقارنة بسعر الطرح.

وقال أريساوا إنه رغم وجود طلب على الشراء عند الانخفاض، فإن المستثمرين باعوا الأسهم التي حققت مكاسب في الجلسات الماضية.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.43 % ليصبح أكبر عبء على نيكي بعدما كان من بين الأسهم التي قادت صعود المؤشر.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرجة في القسم الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفع 63 %من الأسهم فيما تراجع 31 %وبقي أربعة بالمئة دون تغيير يذكر.