ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية رغم تراجع "وول ستريت"

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، حيث ارتفعت معظم الأسواق الرئيسية على الرغم من الخسائر التي تكبدتها بورصة "وول ستريت" خلال جلسة التداول أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، فيما تراجعت أسعار النفط.

وتعافى مؤشر نيكاي 225 الياباني من خسائره المبكرة، ليرتفع بنسبة 3ر0% مسجلا 68ر45768 نقطة. وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يوليو الماضي، الصادر اليوم الخميس، أن صانعي السياسات النقدية يميلون إلى رفع أسعار الفائدة إذا تحسن النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1ر0% ليصل إلى 37ر26542 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 2ر0% ليصل إلى 22ر3860 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم التكنولوجيا.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة تقل عن 1ر0% ليصل إلى 66ر3471 نقطة.

وتواصلت المخاوف بشأن القدرة التنافسية بعدما قامت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى 15%، في حين لا تزال الرسوم على السيارات الكورية عند مستوى 25 %.

وارتفع مؤشرستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة أكثر من 1ر0% ليصل إلى 8775 نقطة.

وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 5ر0%، كما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4ر0 %.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الأربعاء على انخفاض مع تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0%، ليصل إلى 97ر6637 نقطة، مسجلا بذلك خسارة طفيفة للجلسة الثانية على التوالي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 171 نقطة، أي بنسبة 4ر0%، ليصل إلى 28ر46121 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 86ر22497 نقطة. ولا تزال المؤشرات الثلاثة قرب أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها الاثنين الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 26 سنتات ليصل إلى 73ر64 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 24 سنتا ليصل إلى 22ر68 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 73ر148 ينا يابانيا من 78ر148 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1748ر1 دولار من 1744ر1 دولار.