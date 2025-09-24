الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسائر الشركات المالية والبنوك

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مقتفية أثر وول ستريت التي تراجعت خلال الليل، وقادت أسهم الشركات المالية والبنوك الخسائر المبكرة، لكن مكاسب أسهم بعض الشركات المرتبطة بالدفاع ساعدت في الحد من الخسائر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 552.5 نقطة. وتراجعت معظم البورصات الأوروبية أيضاً، وسجل المؤشر الإيطالي أكبر خسائر.

ونزلت أسهم البنوك 0.9% مع تراجع أسهم دويتشه بنك الألماني وباركليز البريطاني وسوسيتيه جنرال الفرنسي وسيدبنك الدنماركي بأكثر من واحد بالمئة لكل منها.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات الخدمات المالية أيضاً 1.1%.

وارتفع المؤشر الذي يتتبع أسهم شركات الدفاع 0.8% بعدما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أوكرانيا تستطيع استعادة كل أراضيها التي تحتلها روسيا وأن عليها التحرك الآن.

وهبط سهم شركة لانكسيس الألمانية لصناعة الكيماويات 5.2% بعد أن خفض دويتشه بنك تصنيفه للسهم.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال الليل مع تقييم المستثمرين لتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك الممركزي الأمريكي)، والتي لم يعط فيها مؤشرات تذكر على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.