نيكاي الياباني يغلق عند مستوى قياسي بفضل الذكاء الاصطناعي

اختتم المؤشر نيكاي الياباني تداولات اليوم الأربعاء مرتفعا لمستوى قياسي، ليعوض خسائره المبكرة وسط تفاؤل بدعم من استثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وصعد نيكاي 0.3 % إلى 45630.31 نقطة ليغلق عند مستوى لم يبلغه من قبل متعافيا من خسائر بلغت 0.6 % تكبدها الجلسة الماضية. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 %.

وكان حماس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في وول ستريت والأسهم اليابانية التي قفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وكشفت أوبن إيه.آي وأوراكل ومجموعة سوفت بنك اليابانية أمس الثلاثاء عن خطط لبناء خمسة مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من أجل مشروع ستارجيت الطموح.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة لدى نومورا إن الانخفاضات في وقت سابق اليوم الأربعاء حركة تصحيح بعد أحدث ارتفاع للمؤشر، في حين قدمت أسهم التكنولوجيا الدعم.

وأضافت "ما زلنا نرى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات صامدة بشكل جيد".

وأكبر الرابحين على نيكي هو سهم الشركة الصناعية آي.إتش.آي الذي قفز 9.7 %، يليه سهم مجموعة سوفت بنك بمكاسب بلغت ستة بالمئة.

وجاءت الانخفاضات الأكثر حدة في سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بتراجعه 4.89 %، يليه سهم شركة نيكسون لصناعة ألعاب الفيديو والذي هبط 3.8 %.