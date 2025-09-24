نيكاي يتراجع عن مستوى إغلاق قياسي مع انخفاض أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء متأثرا بعمليات جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة.

وهبط نيكاي 225 بنسبة 0.5 بالمئة إلى 45286.43 نقطة مع استئناف التداول بعد عطلة محلية، متراجعا عن مستوى الإغلاق القياسي الذي سجله يوم الاثنين عند 45493.66 نقطة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة من قيمته.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي في نومورا "نشهد حركة تصحيحية بعد الارتفاعات القياسية لأيام متتالية".

وأضاف "إذا قلصت أسهم أشباه الموصلات ذات الأسعار المرتفعة، والتي تتراجع حاليا، من خسائرها أو حتى تحولت إلى الارتفاع، فقد يظهر مؤشر نيكاي مرونة".

وصعد 89 سهما على المؤشر مقابل هبوط 134.

وانخفض سهم أدفانتست ذو الوزن الثقيل في قطاع الرقائق الإلكترونية 2.3 بالمئة، ليكون أكثر الأسهم تراجعا على المؤشر نيكاي.

وكانت شركة نيكسون لصناعة ألعاب الفيديو، التي هوت 5.2 بالمئة، ومصدرة أشباه الموصلات سومكو، التي تراجعت 3.3 بالمئة، من بين أكبر الخاسرين.

وفي المقابل، قاد سهم مجموعة (آي.إتش.آي) للصناعات الثقيلة المكاسب بقفزة 5.4 بالمئة، وكان سهم سوزوكي موتور ثاني أكبر الرابحين بارتفاعه 3.3 بالمئة.