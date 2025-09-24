تصريحات «الاحتياطي» تضغط على الدولار

واجه الدولار ضغوطاً متواصلة في التعاملات، وسط تحليل المتعاملين لتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وتذبذب الدولار بين المكاسب والخسائر ليبقى في أحدث التداولات دون تغير يذكر بعد أن قطع يوم الاثنين سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام، وسجل مؤشر الدولار 97.326 في أحدث التعاملات.

ومقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند 147.775 يناً، ليبقى متماسكاً في نطاق التداول الذي يستقر فيه منذ بداية أغسطس. والأسواق اليابانية مغلقة أمس بسبب عطلة رسمية.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.5848 دولار بعد أن قالت الحكومة إنها ستصدر إعلاناً يتعلق بالبنك المركزي الأربعاء، في وقت تنتظر فيه الأسواق تعيين محافظ جديد للبنك.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الارتفاع ليسجل 4.1467 % بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند الإغلاق عند 4.145 بالمئة أمس الاثنين.

واستقر اليورو عند 1.1798 دولار دون تغير يذكر.

وتراجع الدولار 4.5% مقابل البيزو الأرجنتيني بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن «جميع الخيارات» مطروحة على الطاولة لتحقيق الاستقرار في الأرجنتين.

وهبطت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 88.62 للدولار الثلاثاء، تحت ضغط زيادة رسوم التأشيرة الأمريكية.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6584 دولاراً، متراجعاً 0.2%.

وتداول اليوان في الخارج دون تغيير عند 7.1162 للدولار مع شراء بعض البنوك الكبرى المملوكة للدولة للدولار.

وتذبذب الجنيه الإسترليني بين المكاسب والخسائر، واستقر في أحدث التداولات عند 1.35075 دولار.