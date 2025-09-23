13.6 تريليون درهم تحويلات مالية عبر مصارف الإمارات في 7 أشهر

بلغت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي، نحو 13.6 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي، أن معدل التحويلات في الأشهر السبعة من العام الجاري، كان أعلى بقيمة 2.5 تريليون درهم، وبنسبة نمو 22.5 %، مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ إجماليها 11.1 تريليون درهم.

ووفق بيانات التحويلات، ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60 %، بقيمة تجاوزت 8.15 تريليونات درهم، محققة نمواً قدره 16 %، وبأكثر من 1.1 تريليون درهم إضافية عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغ إجمالي تحويلاتها 7 تريليونات درهم.

في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40 %، وبإجمالي تجاوز 5.4 تريليونات درهم، بنمو أيضاً فاق 36.5 % عن مثيلتها في نفس الفترة من 2024، التي بلغ إجماليها 4.1 تريليونات درهم.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 13.3 مليون شيك، خلال الأشهر السبعة، بقيمة إجمالية ناهزت 842 مليار درهم.