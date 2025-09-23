ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع المرافق

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات طاقة الرياح بعد أن قفز سهم شركة أورستد إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة لصالحها بشأن مشروع متعثر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 555.1 نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وسجل مؤشرا بورصتي إسبانيا وبريطانيا مكاسب بلغت نحو 0.3 بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم شركة أورستد 9.4 بالمئة بعد أن أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما يسمح لمطور طاقة الرياح البحرية الدنمركي باستئناف العمل في مشروعه شبه المكتمل قبالة سواحل ولاية رود آيلاند.

وسجلت منافستها فيستاس مكاسب تقارب ثلاثة بالمئة، في حين ارتفعت أسهم قطاع المرافق الأوسع واحدا بالمئة.

وهوى سهم شركة إيه.إس.إم.آي 5.6 بالمئة بعد أن خفضت الشركة الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق أهدافها لإيرادات النصف الثاني من عام 2025.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية 1.3 بالمئة.

ويترقب المستثمرون تصريحات سيدلي بها في وقت لاحق اليوم مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بينهم رئيس المجلس جيروم باول لتقييم مسار أسعار الفائدة بعد قرار خفضها الأسبوع الماضي.