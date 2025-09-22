استقرار الأسهم الأوروبية مع صعود قطاع التكنولوجيا وتراجع السيارات

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ بددت خسائر في شركات صناعة السيارات مكاسب أسهم التكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 553.9 نقطة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت الأسهم الإسبانية 0.9 بالمئة لتتخلف عن البورصات الإقليمية.

وانخفض سهم بورشه الألمانية 4.7 بالمئة، بعدما خفضت شركة السيارات الفاخرة توقعاتها للأرباح في عام 2025 بسبب تقليص خططها لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية مع ضعف الطلب.

وتراجع سهم شركة فولكسفاغن، وهي الشركة الأم لبورشه، 4.5 بالمئة، بعدما خفضت هي الأخرى توقعاتها للأرباح في عام 2025.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة مدفوعة بمكاسب شركات تصنيع الرقائق، وارتفع سهم إيه.إس.إم.أل 2.9 بالمئة وسهم إيه.إس.إم.آي 1.9 بالمئة.

وهوى سهم شركة فوجرو الهولندية المتخصصة في البيانات الجغرافية 11.9 بالمئة، بعد أن سحبت توقعاتها السنوية وعزت ذلك إلى "تغيرات كبيرة" في ظروف السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يدلي ما لا يقل عن خمسة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات، من بينهم رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك جون وليامز والعضو الجديد ستيفن ميران.