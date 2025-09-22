نيكاي يغلق على ارتفاع مع انحسار المخاوف بشأن بيع أصول لبنك اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بنحو واحد بالمئة في نهاية جلسة متقلبة اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن تأثير قرار بنك اليابان بيع أصول عالية المخاطر.

وصعد نيكاي 0.99 بالمئة إلى 45493.66 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة إلى 3163.17 نقطة.

أعلن بنك اليابان يوم الجمعة أنه سيبيع حيازته من صناديق المؤشرات المتداولة بوتيرة سنوية بنحو 330 مليار ين (2.23 مليار دولار)، في خطوة أخرى نحو التخلي التدريجي عن برنامج التحفيز النقدي الضخم.

وارتفعت أسهم الشركات ذات الصلة بالرقائق، وهو ما قدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، إذ صعد سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.2 بالمئة و3.87 بالمئة على الترتيب.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 2.42 بالمئة، ليكون أكبر عوامل الحد من مكاسب المؤشر نيكاي. وتراجع أيضا سهم تشوجاي للأدوية 2.08 بالمئة.