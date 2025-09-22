المؤشر نيكاي يرتفع مع انحسار المخاوف بشأن بيع بنك اليابان للصناديق المتداولة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين مع تراجع المخاوف بشأن تأثير قرار بنك اليابان بيع حيازاته من الأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 01:24 بتوقيت جرينتش، سجل نيكاي ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة إلى 45675.92 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 3175.71 نقطة.

وأعلن بنك اليابان المركزي في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الجمعة أنه سيبيع حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة بمعدل سنوي يبلغ حوالي 330 مليار ين (2.23 مليار دولار)، في إطار جهود البنك لإنهاء برنامج التحفيز النقدي الضخم تدريجيا.

وكان نيكاي قد تخلى عن مكاسبه المبكرة يوم الجمعة لينخفض بنسبة تصل إلى اثنين بالمئة بعد وقت قصير من إعلان بنك اليابان المركزي، ثم اختتم الجلسة على انخفاض 0.57 بالمئة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم في مركز توكاي طوكيو للبحوث والاستثمارات المالية "المستثمرون بالغوا في رد الفعل على إعلان البنك الياباني بيع صناديق الاستثمار المتداولة واليوم تتعافى السوق من التراجع".

وأضاف "وتيرة بيع بنك اليابان المركزي لصناديق الاستثمار المتداولة بطيئة، والسوق تساءلت فقط عن السبب الذي دفع المتداولين للتشاؤم إلى هذا الحد يوم الجمعة."

وجاءت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية في مقدمة الرابحين حيث ارتفعت أسهم أدفانتيست 3.56 بالمئة وطوكيو إلكترون خمسة بالمئة مما ساهم في دفع نيكاي للارتفاع.

كما ارتفعت أسهم شركة فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو بنسبة 1.14 بالمئة.

في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة سوفت بانك ، الشركة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.44 بالمئة لتكون أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي.