أسهم أوروبا تتراجع لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت 5 أسابيع

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، متراجعا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد بالمئة، وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل من الصين دون التوقعات.

وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو اثنين بالمئة نظرا لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين كسوق كبيرة لمنتجاتها.

وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4 بالمئة بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار).

وهبط سهم فولكسفاجن 3.1 بالمئة مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح.