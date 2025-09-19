تراجع معظم الأسهم الآسيوية بعد تحقيق بورصة وول ستريت مكاسب قياسية

تراجعت معظم الأسهم الأسيوية، اليوم الجمعة، بعد أن قادت أسهم شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها شركة إنفيديا، بورصة وول ستريت لتحقيق مكاسب قياسية.

وتحول مؤشر نيكاي 225 الياباني من جني المكاسب إلى تكبد الخسائر حيث تراجع بنسبة 4ر1% تقريبا إلى 88ر44667، وذلك بعد أن قرر بنك اليابان المركزي تثبيت سعر الفائدة قصيرة الأجل بدون تغيير عند نسبة 5ر0%.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة تراجع معدل التضخم السنوي في اليابان الشهر الماضي إلى 7ر2%، في أدنى معدل له خلال عشرة أشهر، مقابل 1ر3% في الشهر السابق عليه.

وفي الأسواق الصينية، ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1ر0% إلى 59ر26576 نقطة، فيما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بأقل من 1ر0% إلى 65ر3830 نقطة.

ويترقب المستثمرون نتائج الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق اليوم الجمعة بشأن الرسوم الجمركية وإبرام اتفاق يسمح باستمرار عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر إس أند بي/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 6ر0% إلى 80ر8799 نقطة بعد تكبد خسائر أمس، بعد أن أظهرت بيانات مؤشرات على تراجع سوق العمل في البلاد.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر0% إلى 48ر3436 نقطة، فيما تراجع مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 4ؤ0% بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق. أما مؤشر تايكس في تايوان، فقد تراجع بنسبة 4ر0%.

وسجلت بورصة وول ستريت المزيد من المكاسب القياسية أمس الخميس، بعدما قادت شركتا إنفيديا وإنتل أسهم شركات التكنولوجيا للارتفاع بعد اعلان إبرام اتفاق بينهما يتضمن ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار.

وصعد مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 5ر0%، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 124 نقطة بما يمثل 3ؤ0%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 9ر0%.