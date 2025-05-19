تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق

تباين أداء البورصات في الخليج عند الإغلاق أمس إذ يبحث المستثمرون عن عوامل محفزة جديدة مع بدء تلاشي تأثير التفاؤل حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وهبط المؤشر السعودي 0.4 % متأثراً بانخفاض 0.9 % لسهم مصرف الراجحي وتراجع 1 % لسهم البنك الأهلي السعودي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال الخليجية، عند التسوية الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن حد من المكاسب توقعات بزيادة الإمدادات من إيران ومجموعة أوبك+.

وارتفع المؤشر القطري 0.6 % بدعم من صعود سهم بنك قطر الإسلامي 2.1 %. وأنهى المؤشر البحريني التعاملات دون تغير يذكر عند 1921 نقطة فيما زاد المؤشر العماني 0.6 % إلى 4436 نقطة. وهبط المؤشر الكويتي 0.3 % إلى 8735 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية بمصر 0.7 % متأثراً بانخفاض 2.4 % لسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني.