فجوة في الأداء المالي بين الشركات الأوروبية ونظيرتها العالمية

تفوقت الشركات الكبرى من الولايات المتحدة وآسيا على كبرى الشركات الأوروبية، من حيث الإيرادات والأرباح العام الماضي، بحسب دراسة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات الاقتصادية «إرنست أند يونج»، والتي حللت فيها نتائج ألف شركة مدرجة في البورصة، وتتمتع بأعلى إيرادات في العالم.

ووفقاً للدراسة زادت إيرادات الشركات الكبرى من الولايات المتحدة بمعدل 4.5 % في المتوسط عام 2024، في حين بلغ معدل الزيادة بالنسبة للشركات الكبرى من آسيا 3.2 %. في المقابل تعرضت الشركات الكبرى في أوروبا لانخفاض في الإيرادات بنسبة 1.1 %.

وتبدو الفجوة في الأرباح أكثر وضوحاً، فبحسب الدراسة زادت الشركات الآسيوية أرباحها التشغيلية بنحو الخمس (19.5 %)، في حين زادت الشركات من الولايات المتحدة أرباحها بنسبة 8.2 %.

وفي أوروبا انخفضت أرباح الشركات الكبرى بمعدل 6.5 % في المتوسط، وكان أداء الشركات الألمانية ضعيفاً بشكل خاص، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 3.1 %، وانخفضت أرباحها بنسبة 8.5 %.

وتهيمن الولايات المتحدة على مجموعة الشركات الألف المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأعلى إيرادات، حيث ينتمي إليها 317 شركة، وتليها الصين (137 شركة) واليابان (110 شركات)، وتأتي ألمانيا في المركز الرابع بـ43 شركة.

وكانت الشركات الأعلى في الإيرادات عام 2024 هي شركات التجزئة العملاقة «وول مارت» و«أمازون»، بالإضافة إلى «أرامكو» السعودية.