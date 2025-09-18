مؤشر نيكاي الياباني يصعد مدعوماً بأسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى مستوى قياسي خلال اليوم الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا الصاعدة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أحدث ارتفاع للين مما أثر على شركات التصدير.

وصعد نيكاي 0.3 بالمئة إلى 44938.40 نقطة في التعاملات المبكرة، ولامس لفترة وجيزة مستوى 45055.99 متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

من بين أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي سهم شركة ريسوناك هولدنجز بقفزة 8.7 بالمئة، يليه سهم شركة سكرين هولدنجز وتقدم 4.8 بالمئة.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم طوكيو للطاقة الكهربائية الذي انخفض 4.4 بالمئة، يليه سهم طوكيو للغاز وتراجع 4.1 بالمئة.