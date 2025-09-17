الأسهم اليابانية تتخلى عن ذروة قياسية

تراجعت بورصة طوكيو وهبط مؤشر نيكاي الياباني في ختام التعاملات الأربعاء مقتفياً أثر هبوط شهدته وول ستريت الأمريكية خلال الليل من مستويات ارتفاع قياسية، وذلك قبل صدور قرار مهم من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وأغلق نيكاي على انخفاض 0.3%، مسجلاً 44790.38 نقطة، ووصل المؤشر في الجلسة السابقة إلى ذروة قياسية بلغت 45055.38 نقطة.

كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 3145.83 نقطة، بعد أن وصل أيضاً لارتفاع قياسي أمس الثلاثاء.

وقدم الأداء القوي لأسهم شركات قطاع الرقائق دعماً فارقاً، إذ ارتفعت بناءً على صعود مؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي ارتفع 0.3% لأعلى مستوى على الإطلاق أمس الثلاثاء.

كما لامس المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية لكنهما اختتما التعاملات على تراجع.

وارتفعت الأسهم عالمياً بشكل عام في وقت عزز فيه المتعاملون توقعات بتنفيذ المركزي الأمريكي لعمليات خفض لأسعار الفائدة على المدى القريب اعتباراً من وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لمرتين على الأقل حتى نهاية العام وبمقدار 95 نقطة أساس بحلول نهاية مارس.

طوكيو إلكترون

وقفز سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 5.4% الأربعاء ليقود المكاسب على مؤشر نيكاي، كما زاد سهم ديسكو بنحو اثنين بالمئة.

لكن سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق اختتم تداولات جلسة متقلبة على تراجع بنسبة 1.8%.

ورغم ارتفاع الين مقابل الدولار، بما يضغط على أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها لأنه يقلص قيمة الإيرادات في الخارج بالين، زاد سهم سوني 1.1% وتويوتا موتور 0.6%.

ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 58 فقط وتراجع 164 واستقر 3.