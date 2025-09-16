ارتفاع قياسي لمؤشر نيكاي الياباني بدعم من أسهم التكنولوجيا

لامس مؤشر نيكاي الياباني مستوى قياسياً مرتفعاً الثلاثاء، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر الأداء القوي الذي سجلته بورصة وول ستريت الأمريكية خلال الليل قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر إلى 45055.38 نقطة متجاوزاً مستوى 45 ألفاً للمرة الأولى وصعد المؤشر 0.3% إلى 44904.13 بنهاية الجلسة الصباحية.

وكانت السوق مغلقة الاثنين بسبب الاحتفال بعطلة رسمية.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.41% إلى 3173.57 اليوم الثلاثاء.

وأنهى نيكاي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع 4% ليغلق عند ذروة قياسية للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال هيكارو ياسودا، كبير محللي الأسهم في شركة إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالية: إن ارتفاع المؤشر الياباني جاء مدعوماً بالتوقعات القوية للشركات إضافة إلى ترقب تعيين رئيس وزراء جديد بعد قرار رئيس الوزراء الحالي شيجيرو إيشيبا الاستقالة.

وأضاف: إن النظرة المستقبلية القوية للاقتصاد العالمي، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، دعمت أيضاً المؤشر نيكاي.

وارتفعت أسهم شركة معدات صناعة الرقائق (طوكيو إلكترون) 2.17%، ما أعطى أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وتعافت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق من الخسائر المبكرة لترتفع 0.04%.