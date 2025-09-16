نيكاي يسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم من أسهم التكنولوجيا

لامس المؤشر نيكاي الياباني مستوى قياسياً مرتفعاً اليوم الثلاثاء إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر الأداء القوي الذي سجلته بورصة وول ستريت خلال الليل قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر نيكاي إلى 45055.38 نقطة متجاوزا مستوى 45 ألفا للمرة الأولى. وصعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 44904.13 بنهاية الجلسة الصباحية.

وكانت السوق مغلقة أمس الاثنين بسبب الاحتفال بعطلة رسمية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة إلى 3173.57 اليوم الثلاثاء.

وأنهى المؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع أربعة بالمئة ليغلق عند ذروة قياسية للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال هيكارو ياسودا، كبير محللي الأسهم في شركة إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر الياباني جاء مدعوما بالتوقعات القوية للشركات إضافة إلى ترقب تعيين رئيس وزراء جديد بعد قرار رئيس الوزراء الحالي شيجيرو إيشيبا الاستقالة.

وأضاف أن النظرة المستقبلية القوية للاقتصاد العالمي، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، دعمت أيضا المؤشر نيكاي.

وارتفعت أسهم شركة معدات صناعة الرقائق (طوكيو إلكترون) 2.17 بالمئة مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وتعافت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق من الخسائر المبكرة لترتفع 0.04 بالمئة.