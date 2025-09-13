توقعات خفض الفائدة الأمريكية تدعم الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 556 نقطة، متجهاً إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي له في 3 أسابيع. وتعززت توقعات المتعاملين في السوق بأن المجلس سيقرر الأسبوع المقبل أول خفض لسعر الفائدة هذا العام لدعم سوق العمل الأمريكية.

وارتفع مؤشر قطاع الطيران والدفاع بشكل طفيف، واتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أكثر من أربعة أشهر، إذ صعد 5.4 % حتى الآن. وأدى تنامي التوتر الجيوسياسي بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة يحتمل أنها روسية إلى ارتفاع قطاع الدفاع هذا الأسبوع.

وهبط سهم نوفارتس السويسرية للأدوية 2 % بعد أن خفض جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى «بيع» من «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع المنافسة من أدوية بديلة تنتجها شركات أخرى وتراجع قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً 0.3 %.

مكاسب يابانية

واختتم مؤشر نيكاي الياباني التعاملات مرتفعاً عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب قوية عند الإغلاق في بورصة وول ستريت الأمريكية.

وصعد نيكاي 0.89 % إلى 44768.12 نقطة بعد أن ارتفع 1.16 % إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 44888.02 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر 4 %، محققاً أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يوليو.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 3160.49 نقطة، وسجل زيادة 1.77 % خلال الأسبوع. وسجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» مستويات غير مسبوقة عن الإغلاق أول من أمس، إذ دعمت بيانات التضخم والبطالة في الولايات المتحدة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 5.5 %، وتقدم سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.82 %.وعكس سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا مساره ليغلق على زيادة 1.82 %.

سلسلة مبادرات

وفي بورصة هونج كونج سجل سهم شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنجز أكبر ارتفاع منذ أسبوعين بعد أن أطلقت الشركة سلسلة مبادرات تستهدف تعزيز وجودها في ظل طفرة نمو الذكاء الاصطناعي في الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم شركة التجارة الإلكترونية الرائدة ارتفع بأكثر من 7% في بداية تعاملات بورصة هونج كونج، ليواصل مكاسبه التي حققها في التعاملات الأمريكية.

وبهذا الارتفاع وصل إجمالي مكاسب سهم علي بابا منذ بداية العام الحالي أكثر من 80%، مدفوعاً بتحركات جريئة للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي الناشئ. وجمعت علي بابا هذا الأسبوع 3.2 مليارات دولار من السندات القابلة للتحويل لتمويل أكبر ميزانية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية.

كما كشفت الشركة عن تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي كوين المصممة لمنافسة نماذج شركتي ديب سيك الصينية وأوبن أيه.آي الأمريكية. وبحسب منصة «ذا أنفورميشن» المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا فإن شركتي علي بابا وبايدو الصينيتين بدأتا استخدام رقائق محلية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتحل محل رقائق شركة إنفيديا الأمريكية باهظة الثمن.

وارتفع سعر سهم شركة بايدو بنحو 13% في تعاملات هونج كونج ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2024.وتستعد شركة علي بابا للعودة بقوة بعد سنوات من التدقيق التنظيمي الذي أضر بأعمالها على الإنترنت.

وقد رسخت الشركة، التي شارك في تأسيسها جاك ما، مكانتها هذا العام بين رواد حمى الذكاء الاصطناعي على مستوى الصين.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت عن سعيها الحثيث نحو سوق الذكاء الاصطناعي العام، وهو الهدف الأسمى للعديد من شركات التكنولوجيا.