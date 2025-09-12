أسهم أوروبا تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون نتيجة مراجعة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 556 نقطة بحلول الساعة 07.14 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يسجل أول ارتفاع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

تعززت توقعات المتعاملين في السوق بأن المجلس سيقرر الأسبوع المقبل أول خفض لسعر الفائدة هذا العام لدعم سوق العمل الأمريكية.

وارتفع مؤشر قطاع الطيران والدفاع بشكل طفيف، ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أكثر من أربعة أشهر، إذ صعد 5.4 بالمئة حتى الآن.

وأدى تنامي التوتر الجيوسياسي بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة يحتمل أنها روسية إلى ارتفاع قطاع الدفاع هذا الأسبوع.

وهبط سهم نوفارتس السويسرية للأدوية اثنين بالمئة بعد أن خفض جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى "بيع" من "محايد"، مشيرا إلى ارتفاع المنافسة من أدوية بديلة تنتجها شركات أخرى.

وتراجع قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وفي وقت لاحق من اليوم، سينصب التركيز على مراجعة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لفرنسا، إذ يستعد المتعاملون لخفض محتمل للتصنيف. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عين خامس رئيس وزراء في أقل من عامين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط المساعي الجاهدة من الحكومات المحلية لتوحيد الصفوف بشأن خطط إنفاق مدعومة بالدين.