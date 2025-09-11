ارتفاع أسهم التكنولوجيا يعزز أداء بورصة طوكيو

سجل المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعا جديدا عند الإغلاق اليوم الخميس، إذ أدى التفاؤل بشأن نمو الأعمال السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الوزن الثقيل على المؤشر.

وصعد المؤشر نيكاي 1.22 بالمئة ليغلق عند 44372.5 نقطة، بعد أن ارتفع 1.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 44396.95 نقطة.

وعلى النقيض، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة فقط ليصل إلى 3147.76 نقطة.

وقال هيتوشي أساوكا، كبير خبراء الاقتصاد في أسيت مانجمنت وان "وصل المؤشر نيكاي إلى مستوى لم يعد منخفضا. حددت السوق بالفعل توقعاتها للنمو في اليابان والولايات المتحدة للعام المقبل".

وأضاف "حصل المؤشر على دعم نفس الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق والكابلات. المستثمرون ليسوا واثقين بشأن التوقعات الاقتصادية بما فيه الكفاية لتعديل أهدافهم".

وقفز سهم أوراكل 36 بالمئة خلال الليل في الولايات المتحدة، مسجلا أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ عام 1992. وأشارت شركة التكنولوجيا إلى طفرة في الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على خدماتها السحابية، مما ساعد المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على تحقيق إغلاق قياسي أمس الأربعاء.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 9.98 بالمئة، بينما ارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.38 بالمئة.

وارتفع سهم شركة فوجيكورا لصناعة الكابلات، التي تعتبر مقياسا لاستثمارات مراكز البيانات على مستوى العالم، 2.64 بالمئة.

وتراجع القطاع المصرفي 1.36 بالمئة وقطاع التأمين 1.11 بالمئة، مما يجعلهما الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السوق غير متأكدة من مسار رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إذ يوازن البنك المركزي بين التضخم المحلي والضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتُشير تقديرات السوق حاليا إلى احتمال بنسبة 60.7 بالمئة أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.