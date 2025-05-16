الأسهم الأوروبية تواصل الصعود بدعم من قطاع الرعاية الصحية

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الجمعة بدعم من قطاع الرعاية الصحية وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعدما حفزت الأنباء الإيجابية عن هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ويتجه للصعود للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفعت بورصات أوروبية أخرى أيضا عند الفتح، وحوم المؤشر داكس الألماني قرب أعلى مستوى له.

وقاد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الفرعي المكاسب بارتفاعه 1.4 بالمئة بدعم من سهمي شركتي نوفو نورديسك ونوفارتس.

وتراقب المنطقة عن كثب التطورات المتعلقة بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بعدما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي إنه من المقرر إجراء محادثات بين ممثلي البلدين اليوم.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الميزان التجاري لمنطقة اليورو لشهر مارس ومعدل التضخم في إيطاليا في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض سهم شركة سويس ري لإعادة التأمين 1.2 بالمئة. وأعلنت الشركة عن مطالبات بقيمة 570 مليون دولار نتيجة حرائق الغابات التي تعرضت لها لوس انجليس في وقت سابق من العام.

وكشفت مجموعة ريتشمونت للسلع الفاخرة عن ارتفاع مبيعاتها الفصلية سبعة بالمئة مما فاق قليلا التوقعات ودفع سهمها للصعود أربعة بالمئة خلال التعاملات المبكرة.