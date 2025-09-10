مستويات قياسية لمؤشري «إس آند بي» و«ناسداك».. وأوروبا تغلق على تراجع



سجل المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات قياسية عند الفتح في «وول ستريت»، الأربعاء، بعد أن عززت بيانات تضخم أسعار المنتجين التي جاءت أقل من المتوقع الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، في حين عزز ارتفاع أسهم شركة الحوسبة السحابية (أوراكل) من المكاسب. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.25%، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.02%، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.47%.

في المقابل، أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع رغم الدفعة التي تلقتها في بداية التداولات من شركات التجزئة بعد أن كشفت «إنديتكس» الإسبانية للملابس عن نتائج الأعمال للربع الثاني ومع ارتفاع سهم «نوفو نورديسك» بعد أن أعلنت خطوات لإعادة الهيكلة بما يشمل خفضاً لعدد الوظائف. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.36%، ونزل مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.19%، بينما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.12%.

وقاد قطاع شركات التجزئة المكاسب بين القطاعات الفرعية، إذ زاد بنسبة 2.2% مع ارتفاع سهم «إنديتكس» 6% بعد أن أعلنت الشركة المالكة لمتاجر «زارا» للملابس تسارع وتيرة المبيعات قبل بداية فصل الخريف، وهو ما بدد تأثير مبيعات جاءت أقل من المتوقع للربع الثاني.

كما ارتفع سهم «نوفو نورديسك»، المصنعة لعقار «ويجوفي» لإنقاص الوزن، بنسبة 2% بعد أن قالت الشركة الدنماركية إنها قد تخفض عدد العاملين لديها بما يصل إلى 11.5%. ومن المتوقع أن تؤدي خطة إعادة الهيكلة إلى توفير نحو 1.26 مليار دولار سنوياً في وقت تواجه فيه الشركة صعوبات للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق أدوية إنقاص الوزن.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند مستوى قياسي مرتفع مسجلاً أداءً إيجابياً على درب «وول ستريت» الذي سجلته خلال الليل في وقت يقيم فيه المتعاملون بيانات اقتصادية بحثاً عن إشارات على تحولات محتملة في سياسة البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان. وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، وزاد مؤشر «نيكاي» 0.87% ليغلق عند مستوى غير مسبوق عند 43837.67 نقطة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6%.

وقالت تشيسا ماتسودا، المحللة الاستراتيجية في «نومورا سيكيورتيز»: التركيز الفوري يظل الآن منصباً على مستوى 44 ألف نقطة. ولدى اقترابنا منه من المتوقع جني الأرباح بما قد يضغط على المؤشر. وجاء سهم مجموعة «سوفت بنك» ليكون أكبر الرابحين على مؤشر «نيكاي»، إذ ارتفع 7.3%، يليه سهم «فوروكاوا إلكتريك» الذي زاد 5.7%.