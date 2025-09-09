ارتفاع توقعات خفض الفائدة يحلق بـ«وول ستريت».. والحذر يسيطر قبل بيانات التوظيف



ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» خلال تداولات الثلاثاء بعد يوم من إغلاقها قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار حذر المستثمرين قبل صدور مراجعة وشيكة لمعدلات التوظيف، ووسط تفاؤل المستثمرين بشأن استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.54 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.21 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.13 %.

وتشهد وول ستريت زخماً منذ بداية الأسبوع في ظل توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الحالي، وذلك في ضوء مؤشرات على ضعف سوق العمل.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بعد أن تغلب الارتياح الأولي تجاه مجموعة من صفقات الاندماج في المنطقة جزئياً على حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا عقب الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «ستوكس 600» لعموم أوروبا بنسبة 0.06% مع تصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات المدرجة على المؤشر بصعود 1.3%. كذلك ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.23 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.19 %، فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.37 %.

وواجهت الحكومات الفرنسية الأخيرة صعوبة في إحداث توافق على خطط خفض عجز الميزانية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون العالميون بالقلق من تضخم الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة.

ومع ذلك، كانت ردود فعل السوق الاثنين هادئة، إذ كانت الإطاحة ببايرو متوقعة إلى حد بعيد.

وقفزت أسهم شركة أنجلو أمريكان 4.7% بعد أن قالت شركة التعدين إنها وافقت على الاندماج مع شركة تيك ريسورسز الكندية في صفقة قيمتها 50 مليار دولار لتشكيل شركة مدمجة جديدة تحمل اسم أنجلو تيك.

وفي إيطاليا، ارتفعت أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا 3.8% بعد أن أظهرت البيانات استحواذه على 62% من أسهم مصرف ميديوبانكا، وارتفعت أسهم ميديوبانكا 3.7%.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على انخفاض متأثراً بارتفاع الين وجني الأرباح، بعد أن قفز المؤشر متجاوزاً مستوى 44 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع «نيكاي» 1.24 % إلى مستوى غير مسبوق عند 44185.73 نقطة قبل أن يغلق منخفضا 0.4 % عند 43459.29، ليوقف بذلك ارتفاعاً استمر ثلاثة أيام. واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على انخفاض 0.5 %.