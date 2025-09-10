توقعات خفض الفائدة تحلق بالأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات وول ستريت، خلال تداولات أمس، بعد يوم من إغلاقها قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار حذر المستثمرين قبل صدور مراجعة وشيكة لمعدلات التوظيف، ووسط تفاؤل المستثمرين بشأن استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 32.7 نقطة، أي ما يعادل 0.07%، إلى 45547.62 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.2 نقطة، أو 0.13%، إلى 6503.33 نقاط، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 59.5 نقطة، أو 0.27%، إلى 21858.169 نقطة.

وتشهد وول ستريت زخماً منذ بداية الأسبوع في ظل توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الحالي، وذلك في ضوء مؤشرات على ضعف سوق العمل.

الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية، بعد أن تغلب الارتياح الأولي تجاه مجموعة من صفقات الاندماج على حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا، عقب الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% إلى 552.69 نقطة مع تصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات المدرجة على المؤشر بصعود 1.3%. وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% في التعاملات المبكرة، في حين استقرت السندات الأطول أجلاً في ظل استعداد الأسواق لاختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لمن سيكون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

الديون الفرنسية

وواجهت الحكومات الفرنسية الأخيرة صعوبة في إحداث توافق على خطط خفض عجز الميزانية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون العالميون بالقلق من تضخم الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، كانت ردود فعل السوق أمس الاثنين هادئة، إذ كانت الإطاحة ببايرو متوقعة إلى حد بعيد.

وقفزت أسهم شركة أنجلو أمريكان 4.7% بعد أن قالت شركة التعدين إنها وافقت على الاندماج مع شركة تيك ريسورسز الكندية في صفقة قيمتها 50 مليار دولار لتشكيل شركة مدمجة جديدة تحمل اسم أنجلو تيك.

وفي إيطاليا، ارتفعت أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا 3.8% بعد أن أظهرت البيانات استحواذه على 62% من أسهم مصرف ميديوبانكا، وارتفعت أسهم ميديوبانكا 3.7%.

اليابانية

وتراجعت بورصة طوكيو وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض أمس، متأثراً بارتفاع الين وعمليات بيع لجني الأرباح، بعد أن قفز المؤشر متجاوزاً مستوى 44 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع نيكاي 1.24% إلى مستوى غير مسبوق عند 44185.73 نقطة، قبل أن يغلق منخفضاً 0.4% عند 43459.29، ليوقف بذلك ارتفاعاً استمر 3 أيام واختتم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على انخفاض 0.5%.

وبدأت الأسهم الجلسة بقوة مواصلة المكاسب الحادة التي حققتها، في اليوم السابق، على خلفية احتمالات زيادة الإنفاق الحكومي بعد استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

ارتفاع الين

وفقدت الأسهم الزخم مع ارتفاع الين الذي زاد 0.5% إلى 146.82 مقابل الدولار، ما أثر على توقعات أرباح الشركات التي تعتمد على التصدير. وتراجع سهم تاكيدا للصناعات الدوائية، أكبر شركة أدوية باليابان، 3%. وانخفض سهم سيتيزن ووتش 5.5%، وكان بين أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي.

وكان سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر وقفز 6.5% في ارتفاع قياسي جديد.

وشملت الارتفاعات البارزة الأخرى شركة تصنيع أدوات صناعة الرقائق سكرين هولدنجز التي زاد سهمها 2.4%، وسهم شركة طوكيو إلكترون الذي صعد 2%.