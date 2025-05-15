المؤشر نيكاي الياباني يتراجع لليوم الثاني بضغط من قوة الين

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي بضغط من قوة الين التي أدت إلى تراجع أسهم شركات تصنيع السيارات.

وهبط المؤشر نيكاي 1.1 بالمئة إلى 37705.74 بحلول منتصف التعاملات وسط ارتفاع الين لليوم الثالث والذي يقلص من قيمة العائدات التي تحققها الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير من المبيعات في الخارج.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المئة اليوم الخميس، مسجلا هو الآخر ثاني جلسة من الخسائر.

وكانت أسهم معدات النقل الأسوأ أداء بين مجموعات القطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بلغ 2.6 بالمئة.

وهبط سهم كل من تويوتا وهوندا 3.2 بالمئة، وتراجع سهم نيسان 3.4 بالمئة.