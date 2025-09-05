ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بقطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب، وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا بدعم من سهم هيكساجون بعد أن قالت الشركة السويدية إنها ستبيع وحدة التصميم والهندسة لشركة كادينس ديزاين الأمريكية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في المعاملات المبكرة وسجل في أحدث التعاملات ارتفاعا 0.3 بالمئة إلى 551.68 نقطة بحلول الساعة 07.03 بتوقيت جرينتش. ويتوجه المؤشر لتسجيل ارتفاع طفيف في نهاية أسبوع شهد تقلبات بسبب المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي الحكومي.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة، وهو من بين أفضل القطاعات أداء، مع ارتفاع سهم هيكساجون 6.8 بالمئة. وبلغت قيمة صفقة الشركة مع كادينس ديزاين 3.16 مليارات دولار، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من 2026.

وهبط سهم أورستد 1.3 بالمئة بعد أن خفضت الشركة الدنماركية العاملة في تطوير مزارع الرياح توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2025، مشيرة إلى انخفاض سرعة الرياح عن المعدل الطبيعي.

وهوى سهم تيمينوس السويسرية للبرمجيات المصرفية 13.4 بالمئة عقب إعلانها رحيل الرئيس التنفيذي جان-بيير برولار بأثر فوري.

وينصب التركيز بشكل مباشر على بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس، والتي من المتوقع صدورها في الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش.

وفي أعقاب تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع وتشير إلى زيادة ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، قد يكون تقرير اليوم الجمعة حاسما بالنسبة للمستثمرين الذين يترقبون خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.