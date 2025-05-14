الأسهم الأوروبية تستقر بعد مكاسب الهدنة التجارية بين أمريكا والصين

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء في الوقت الذي يلتقط فيه المستثمرون الأنفاس بعد المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع عقب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما انصب التركيز أيضا على بيانات رئيسية عن التضخم في ألمانيا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 545.31 نقطة بحلول الساعة 7:10 صباحا بتوقيت جرينتش. وحقق المؤشر أمس الثلاثاء مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وبدأ أسبوع التداول بمؤشرات إيجابية قوية بعد أن وافقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، مما أثار التفاؤل بإمكانية تجنب ركود على مستوى العالم بسبب الحرب التجارية.

وأظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا تراجع إلى 2.2 بالمئة في أبريل في تأكيد لبيانات أولية، وانخفض أيضا معدل التضخم على مدى 12 شهرا في إسبانيا والمنسق مع الاتحاد الأوروبي إلى 2.2 بالمئة في مارس مقارنة بالفترة حتى فبراير.

وفاق سهم بربري للمنتجات الفاخرة التوقعات مع تحسن ثقة العملاء في العلامة التجارية وارتفع 7.9 بالمئة.

وانخفض سهم برينتاج الألمانية لتوزيع المواد الكيميائية ثلاثة بالمئة بعدما جاءت أرباحها الأساسية الفصلية دون التوقعات.

وصعد سهم فيستاس لصناعة توربينات الرياح 1.2 بالمئة بعدما رفعت شركة بيرينبرج تصنيف السهم.