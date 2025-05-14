نيكاي يتراجع مع جني الأرباح وتوبكس ينهي سلسلة مكاسب 13 يوماً

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح عقب أحدث موجة صعود، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أطول سلسلة مكاسب له في نحو 16 عاما.

وتخلى نيكاي عن مكاسبه السابقة ليغلق منخفضا 0.14 بالمئة عند 38128.13 نقطة. إلا أنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال اليوم عند 37865.22 نقطة.

وهبط توبكس 0.32 بالمئة إلى 2763.29 نقطة منهيا سلسلة مكاسب استمرت 13 يوما، وهي الأطول منذ أغسطس آب 2009.

وسجل نيكاي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء مدعوما بآمال في إبرام المزيد من الاتفاقات التجارية بين الاقتصادات الكبرى بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "السوق حددت 38 ألف نقطة هدفا بعد هبوط نيكاي الشهر الماضي عقب إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن الرسوم الجمركية".

وأضاف "وصل المؤشر إلى هذا الهدف قبل الموعد المتوقع مما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح اليوم".

وهبط سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو للملابس بنسبة 1.09 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وخسر سهم تويوتا موتور 3.53 بالمئة.

وارتفع سهم سوني 3.67 بالمئة بعد أن توقعت الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية السنوية 0.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026.

ومن بين أكثر من 1600 سهم من الأسهم المتداولة في السوق الرئيسي ببورصة طوكيو، ارتفع 34 بالمئة وانخفض 63 بالمئة ولم يطرأ تغير يذكر على واحد بالمئة.