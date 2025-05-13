الهدنة التجارية بين الصين وأمريكا تقفز بمؤشرات الأسهم اليابانية

قفز المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في نحو 3 أشهر الثلاثاء بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية الهائلة، مما هدأ المخاوف من احتمال أن تؤدي حربهما التجارية إلى ركود عالمي.

وصعد المؤشر نيكي 2.3 % إلى 38494.06 نقطة بعد وقت قصير من الفتح، وهو مستوى لم يشهده منذ 21 فبراير ، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 38183.26 نقطة ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 145 وانخفض 80.

وزاد أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 % .

وبموجب اتفاق الهدنة التجارية الذي جرى إعلانه أمس الاثنين، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية الشهر الماضي إلى 30 بالمئة من 145 % للأشهر الثلاثة المقبلة، في حين ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 % من 125 بالمئة.

إلا أن هذه التهدئة لم تقدم الكثير لمعالجة نقاط الخلاف الأساسية التي أدت إلى النزاع، بما في ذلك العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية لدى نومورا "في الوقت الحالي، تمت تبديد بعض الضبابية المحيطة بوضع التجارة العالمية". وكانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداء بين 33 قطاعا في سوق طوكيو، إذ قفزت 5.1 % .

وتلتها أسهم شركات الأدوية التي صعدت 3.2 % بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أمس الاثنين عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحرك لخفض أسعار العقاقير التي تُمنح بوصفات طبية والمستحضرات الدوائية.

وزادت أسهم القطاع المصرفي 2.8 % بعدما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى تحسين النظرة المستقبلية للدخل من الاستثمار والإقراض.

وصعدت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.5 % بعد انخفاض حاد في الين مقابل الدولار الليلة الماضية، وهو ما يعزز قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج.

وارتفع سهم تويوتا 3.5 % وصعد سهم نيسان 3 %.