نيكاي يرتفع مدعوما بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد أن عززت مؤشرات إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الآمال في التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين عالميين.

وبحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر نيكاي 0.2 بالمئة إلى 37573.27 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 2734.09 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري "اشترى المستثمرون الأسهم وسط تفاؤل بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أحرزت تقدما".

وأضاف "لكن المكاسب كانت محدودة إذ قاموا ببيع الأسهم عند الارتفاع. ارتفع كل من مؤشر نيكي ومؤشر توبكس ارتفاعا حادا، ولكن تلك الارتفاعات كانت مبنية فقط على التوقعات بشأن تقدم المحادثات التجارية".

أنهت الولايات المتحدة والصين المحادثات التجارية بشكل إيجابي أمس الأحد، إذ روج المسؤولون الأمريكيون لاتفاق لتقليص العجز التجاري الأمريكي، في حين قال المسؤولون الصينيون إن الجانبين توصلا إلى "توافق مهم" واتفقا على إطلاق منتدى حوار اقتصادي جديد آخر.

وقفز سهم شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 4.3 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي .

وارتفع سهم شركة التطوير العقاري طوكيو فودوسان 5.18 بالمئة بعد توقع الشركة تحقيق صافي ربح سنوي قياسي بمقدار 85 مليار ين في العام المنتهي في مارس 2026.

انخفضت أسهم شركات صناعة الأدوية بسبب المخاوف بشأن انخفاض أسعار الأدوية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن خفض أسعار الأدوية والعقاقير الطبية.

وخسر سهم دايتشي سانكيو 5.44 بالمئة.

وتراجع مؤشر قطاع الأدوية الفرعي 4.3 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.