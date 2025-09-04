المؤشر نيكاي الياباني يتعافى مستفيداً من مكاسب أسهم التكنولوجيا

تعافى المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس من أدنى مستوى له في شهر تقريبا الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ قادت أسهم التكنولوجيا المحلية الارتفاع بعد المكاسب التي حققتها نظيراتها الأمريكية الليلة الماضية.

وأغلق المؤشر نيكاي اليوم مرتفعا 1.5 بالمئة عند 42580.27 نقطة، بعد أن سجل أدنى إغلاق له منذ الثامن من أغسطس أمس الأربعاء.

وواصل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي مكاسبه طوال الجلسة ليغلق على رأس قائمة الأفضل أداء على المؤشر نيكاي بارتفاع 6.5 بالمئة.

وقفز سهم فوجيكورا لصناعة الدوائر الكهربائية والكابلات الضوئية 5.1 بالمئة ليحتل المركز الثاني يليه سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي ارتفع 4.7 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 3080.17 نقطة.

وحقق المؤشر ناسداك المجمع الأمريكي الليلة الماضية مكاسب بأكثر من واحد بالمئة، مرتدا بقوة بعد تراجعه 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتأثرت أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع بالارتفاع الحاد في عوائد السندات طويلة الأجل بسبب المخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى من الولايات المتحدة إلى فرنسا وبريطانيا واليابان. ومع ذلك، هدأت الأسواق خلال الليل، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية المتواضعة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن بين أبرز الرابحين الآخرين اليوم الخميس سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو‭‭ ‬‬الذي صعد 2.5 بالمئة. وكسب سهم مجموعة سوني 2.9 بالمئة وزاد سهم تويوتا موتور 1.9 بالمئة.

وبالنسبة لأبرز الخاسرين فقد هوى سهم نيديك 22.4 بالمئة بعد أن كشفت شركة صناعة المحركات الكهربائية عن وجود خطأ محاسبي لديها.