مؤشر داكس الألماني يحقق مستوى قياسياً جديداً

حقق مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية مستوى قياسيًا جديدًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة حيث وصل إلى نحو519ر23 نقطة، ليواصل بذلك موجة الارتفاع التي بدأها في أبريل الماضي بعد أول صدمة للرسوم الجمركية.

وكان مؤشر داكس ارتفع مؤخرًا بنسبة 7ر0% ليصل إلى 494ر23 نقطة.

في مطلع أبريل، تراجع مؤشر داكس إلى ما يقارب 18,490 نقطة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادات هائلة في الرسوم الجمركية، وردّ الصين بإجراءات مضادة. ومنذ ذلك الحين، استعاد المؤشر الألماني تعافيه وحقق ارتفاعًا قويًا بنسبة تجاوزت 27%، كما بلغ معدل ارتفاعه الإجمالي منذ بداية العام 18%.

في المقابل، لا يزال مؤشر "يورو ستوكس 50" الخاص بمنطقة اليورو دون مستواه القياسي الذي سجّله أيضًا في مارس الماضي، حيث ارتفع في تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 4ر0% أما مؤشر "إم داكس" للشركات الألمانية المتوسطة، فقد زاد بنسبة 27ر0% ليصل إلى29,635 نقطة، ولا يزال يفصله قدرٌ كبير عن أعلى مستوى له، والذي سجّله في عام 2021.

وتُعزى هذه الموجة الصاعدة في سوق الأسهم إلى الأمل بأن يعمل ترامب، بما هو معروف عنه كرجل صفقات، على إبرام اتفاقات تخفف من حدة التداعيات المترتبة على سياسته الجمركية. وكان ترامب أعلن أمس الخميس عن أول اتفاق تم التوصل إليه مع بريطانيا.

كما حمل الاتصال الهاتفي الأول بين ترامب والمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس بعض الإشارات الطفيفة على تهدئة التوتر.