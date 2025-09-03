تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ بدا أن عمليات البيع في السندات طويلة الأجل استقرت بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 545.35 نقطة، مدفوعا بمكاسب 1.3 % لقطاع التكنولوجيا الذي سجل أفضل أداء.

وارتفعت أسهم أديداس 2.5 % بعد أن رفعت شركة جيفريز للوساطة تصنيفها لسهم العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية إلى «شراء» من «احتفاظ»، وارجعت ذلك إلى زيادة تنوع محركات النمو للشركة.

ومما خفف بعض الضغوط عن الأسهم، استقرار السندات الأوروبية طويلة الأجل بعد موجة بيع أمس الثلاثاء نتجت عن مخاوف بشأن متانة الأوضاع المالية، والتي ضغطت أيضا على الأسهم إذ سجل المؤشر ستوكس أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من شهر.

وتراجع سهم سويس لايف 2.4 % بعد أن سجلت شركة التأمين انخفاضا في صافي أرباح النصف الأول من العام بسبب ارتفاع النفقات الضريبية.